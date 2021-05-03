شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الجيزة يتفقد محيط الكنائس ويتابع رفع الإشغالات وأعمال النظافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء، بالمرور على عدد من الكنائس للتأكد من عدم وجود أي إشغالات بنطاقها، والاطمئنان على إتمام عمليات النظافة حولها .

يأتي ذلك في إطار قيام الأحياء برفع الإشغالات التي تعوق المارة والسيارات لتحقيق السيولة المرورية، وحتى لا يحدث تكدسات مروية أثناء الاحتفالات بعيد القيامة المجيد.

كذلك يتم تشديد للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق العقوبات القانونية الحازمة ضد المخالفين، بالإضافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط الكنائس، وذلك في إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة.