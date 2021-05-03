شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مستشفى الصف المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ورئيس اللجنه المركزية المشكله بقرار من اللواء المحافظ للمرور على كافه المستشفيات التي تواجه فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة للتأكد من أنتظام تقديم الخدمه وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأنتظام عمل الأجهزة الأدارية وتذليل الصعاب داخل المستشفيات ويرافقه الدكتور محمد منصور وكيل الوزاره مدير مديرية الشؤن الصحية بالمحافظة لمتابعه سير أنتظام العمل والرعايه الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها.

وجه نائب المحافظ خلال جولته بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمه لمجابهه فيروس كورونا.

كما تفقد نائب المحافظ قسم الأستقبال والطوارئ والأشعه ومعامل التحاليل وغرف العزل لأطمئنان على المرضى.

وكذلك مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمركز الأخصاص المتميز للخدمات الصحية للأم والطفل بمركز ومدينة الصف.

وتابع نائب المحافظ تطعيم المواطنين باللقاحات المعتمده من وزارة الصحه لمن قاموا بتسجيل بياناتهم علي موقع وزارة الصحه للقاح كورونا.

كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

مشيدا بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وجاهزية العاملين بالمركز للتعامل مع المواطنين وأستقبالهم حتي حصولهم علي اللقاح.