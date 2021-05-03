شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات: نقل سكان "عزبة أبو قرن" بمصر القديمة قبل يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن شهر يونيو القادم سيكون كل مشروعتنا لتطوير العشوائيات انتهت بالكامل، قائلا: بعد الانتهاء من تطوير العشوائيات سيتم الاتجاه لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية الغير مخططة بالإضافة إلى تطوير الأسواق الغير مخططة.
وأشار صديق إلى أن الصندوق سيتم تغيير نشاطه من تطوير العشوائيات لتنمية حضارية وعمرانية حتى اسم الصندوق هيتغير، لافتا إلى أنه تم تطوير 312 منطقة من المناطق غير الأمنة، من إجمالى 357 منطقة غير آمنة، بتكلفة 39 مليار جنيه، موضحا أنه سيتم خلال منتصف عام 2021، الانتهاء من تطوير كافة المناطق غير الأمنة على مستوى الجمهورية.
وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، الصندوق سيبدأ بعد ذلك في تطوير المناطق غير المخططة والأسواق العشوائية، وتم وضع خطة خلال 10 سنوات للانتهاء من كافة المناطق غير المخططة، متابعا: في عام 2030 لن يكون هناك مناطق غير مخططة أو أسواق عشوائية.