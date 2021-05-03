شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء وحدة لقسطرة القلب في مستشفى بئر العبد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، عن موافقة وزارة الصحة على أنشاء وحدة لقسطرة القلب في مستشفي بئر العبدالمركزي، بشمال سيناء، وذلك في اطار اهتمام الوزارة بالقطاع الصحي والطبي بشمال سيناء.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أنه تم تسليم الموقع المخصص لتركيب وحدة قسطرة القلب في مستشفي بئر العبدالمركزي للشركة المختصة للبدء في عملية الإنشاء.

أشار شوكة إلى أنه سيتم توفير استشاريين قلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى بئر العبدالمركزي، طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة بشمال سيناء ومعهد القلب القومي بالقاهرة.

وجه شوكة الشكر إلى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان واللواء محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، على دعمهما الكامل والمستمر للقطاع الصحي بمحافظة شمال سيناء .