شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم شمال سيناء وقيادات المديرية يتلقون لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقي حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك في مركز التطعيم ضد كورونا في مستشفى العريش العام.

كما تلقي اللقاح كلا من محمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية ، والمهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني بالمديرية ، وعبد القادر العلاقمى مدير مكتب وكيل الوزارة .

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية الشكر إلي وكيل وزارة الصحة ومدير مستشفي العريش العام والعامين بمركز التطعيم علي الجهود المبذولة في خدمة المواطنين بشمال سيناء في ظل جائحة كورونا.

من جانبه، أكد الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء أن التطعيم مجاني بدون أي مقابل وأن التسجيل متاح خلال فترة العمل بمركز التطعيم من الساعة التاسعة صباحًا حتى العاشرة مساء يوميًا، بما في ذلك من عطلات، لافتًا إلي أن إجمالي عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بلغ 750 شخص.

وأضاف شوكه، أن الجرعة الثانية ستكون بعد 12 أسبوعًا من الحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، مناشدًا المواطنين التوجه الي مركز التطعيم وتسجيل أسمائهم للحصول علي لقاح كورنا.

قيادات التربية والتعليم تتلقي لقاح كورونا بالعريش

قيادات التربية والتعليم تتلقي لقاح كورونا بالعريش