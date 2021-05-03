شكرا لقرائتكم خبر عن «إعلامى الوزراء»: قرارات بتقنين أوضاع 1882 كنيسة ومبنى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فيديو، أمس، سلط الضوء على استمرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس فى توفيق وتقنين أوضاع الكنائس المصرية، ترسيخاً لمبادئ المواطنة والوحدة الوطنية.

وكشف الفيديو عن موقف تقنين أوضاع الكنائس منذ تشكيل اللجنة وحتى إبريل 2021، مشيراً إلى أن اللجنة اتخذت قرارات بتقنين 1882 كنيسة ومبنى، مقسمة لـ1077 كنيسة و805 مبانٍ.

واستعرض التوزيع الجغرافى للكنائس والمبانى التى تم تقنين وتوفيق أوضاعها، على مستوى المحافظات، وأكد الفيديو أن الشعب بوحدته وتماسكه ساهم فى إحباط العديد من المخططات التى استهدفت أمن الوطن وإثارة الفتنة بين طوائف المجتمع، مضيفاً أن المصريين ضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن وطنهم وهويتهم وحماية مقدساتهم وفى مقدمتها الكنائس لتظل مصر مهد الحضارات.

ولفت إلى أن الوحدة الوطنية من أهم ركائز بناء وتقدم مصر على مر العصور، لتعزز الدولة من جهودها بعد ثورة الثلاثين من يونيو لإعلاء قيم المواطنة والتلاحم الوطنى، فى ظل مجتمع آمن ومستقر لا عنصرية فيه ولا طائفية ولا تمييز، تجمعه قواعد راسخة من التعايش والإخاء والمحبة والسلام بين نسيجى الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين، لتعود بذلك مصر إلى مكانتها الحضارية وتنطلق نحو بناء دولة جديدة يشارك فيها جميع أبناء الوطن.