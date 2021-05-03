شكرا لقرائتكم خبر عن 320 مجمع خدمات حكومية متكاملة ضمن المرحلة الجديدة لـ«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصرى، ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وقال «شعراوى»، فى تصريحات صحفية، إن هذه المجمعات تعد نقلة نوعية غير مسبوقة فى آليات استفادة مواطنى الريف من الخدمات الإجرائية التى تقدمها عدة جهات، على رأسها الإدارة المحلية، حيث ستُنهى هذه المجمعات معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والوصول للخدمة فى سهولة ويسر.

وأضاف أن ملامح فكرة مجمعات الخدمات تشمل إنشاء مبنى مجمع فى كل وحدة محلية قروية، بإجمالى 320 مبنى خلال المرحلة الأولى، وتبلغ المساحة الإنشائية والفراغات العامة حول المبنى نحو 700 متر، ويضم كل مجمع مقرًا للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلى ومكتب التموين والشهر العقارى والسجل المدنى ومكتب بريد ووحدة تضامن اجتماعى، بالإضافة لمركز تكنولوجى مصغر يعمل كمكتب أمامى لكل هذه الجهات.

وأوضح أنه تم حصر المبانى الخدمية الإجرائية القائمة على مستوى القرى الأم والقرى التوابع، وهى مبانٍ متناثرة والكثير منها حالتها الإنشائية غير جيدة ولا تقدم الخدمات بالمفهوم أو الجودة المطلوبة، ومن ثم فإن إنشاء مجمعات خدمات فى القرى الأم على أحدث طراز ووفقًا لمعايير الجودة الإنشائية والتشغيلية، سيعطى فرصة لإعادة توظيف المبانى القائمة فى أغراض أخرى تحتاج إليها القرى المستهدفة. وأكد أن عملية الحصر كشفت عن أن هناك 1441 مبنى قائمًا للجهات التى تتولى تقديم الخدمات الإجرائية من بينها عدد من المبانى غير المستغلة كلياً أو جزئياً، وتبلغ إجمالى مساحات الأراضى المقامة عليها هذه المبانى أكثر من 1.1 مليون متر مربع، ومن المخطط تجميع هذه المبانى فى مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية، وهو ما يعنى توفير مساحات كبيرة من الأراضى يعاد توظيفها فى مجالات تنموية أخرى، بالإضافة لوجود العديد من المبانى القائمة بالقرى التوابع وليس فقط القرى الأم، وهى مبانٍ سيُعاد النظر فى جدوى وجودها وأهمية كل منها بعد التنسيق مع جهات الولاية المختلفة، ويبلغ عدد هذه المبانى 1039 مبنى، مقامة على مساحات تزيد على 770 ألف متر مربع، ويبلغ إجمالى المبانى القائمة بالقرى الأم والتوابع 2480 مبنى بمساحات إجمالية تقدر بنحو 1.8 مليون متر مربع.