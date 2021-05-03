شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: تعميم طوارئ العشر الأواخر من رمضان على جميع المديريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة الاوقاف منشورا يتم توزيعه على المديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية تحت عنوان «تعميم طوارئ العشر الأواخر من رمضان».

وتضمن تعميم الطوارئ: ينبه على جميع مديريات وإدارات الأوقاف على مستوى الجمهورية بعدم السماح بأي أجازات أو راحات أو السماح بترك المسجد على مدار الأسبوع لجميع الأئمة والعمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر من تاريخه وحتى صلاة يوم الجمعة ١٤ مايو ٢٠٢١.

مع استمرار التفتيش والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وإجراءات التباعد وغلق دورات المياه، وعدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد أو أية موائد إفطار أو أية دروس أو خواطر دعوية قبل أو بعد الصلاة أو أثناء صلاة التراويح أو غير ذلك، والالتزام بفتح المسجد قبل الصلاة بربع ساعة على الأكثر وغلقه بعد الصلاة بعشر دقائق على الأكثر.

مع أخذ علم جميع مديري الإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين بذلك وسرعة موافاة رئيس القطاع الديني بأية مخالفة.