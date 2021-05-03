شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" عن تناول الفسيخ: طريقة تحضيره تساعد على نمو بكتيريا تفرز سمومًا قاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت وزارة الصحة والسكان من تناول الفسيخ قائلة : يمثل خطورة على صحة المواطنين، نظرًا لطريقة تحضيره التي تساعد على نمو نوع من البكتيريا يفرز سمومًا قاتلة قد تسبب أضرارًا شديدة لمن يتناولها، موضحًا أن الكثيرين يعانون من التسمم الغذائي بعد تناول وجبة سمك الفسيخ، كما أنه يضعف الجهاز المناعي للإنسان.

ووجهت وزارة الصحة والسكان عددًا من النصائح والإرشادات للموطنين خلال أعياد الربيع وشم النسيم بالتزامن مع إجراءات الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد، مشددًة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتواجد في أماكن جيدة التهوية، بالإضافة إلى ضرورة تقليل الزيارات المنزلية والتجمعات العائلية حفاظًا على صحة جميع أفراد الأسرة منعا لعدوى كورونا .

وأضافت أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعي صباح اليوم الأحد ب 4 محافظات هي (القاهرة، الجيزة، القليوبية، قنا) وذلك ضمن استمرار تكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، لزيادة نشر الوعي بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الأعياد والمناسبات الدينية.

يذكر أنه تم توافر مصل "البوتيوليزم" الخاص بحالات التسمم الغذائى خاصة الناتج عن تسمم الفسيخ للمواطنين بالمجان بمستشفيات الوزارة، وطالبت عند الشعور بأي أعراض مرضية مثل (جفاف الحلق – صعوبة في الابتلاع – ازدواج الرؤية– ضيق في التنفس) يجب التوجه بأقصى سرعة إلى أقرب مستشفى أو مركز سموم) لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.