شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليابان بالقاهرة يبدى إعجابه بالآثار المصرية ويتمنى عودة السياحة لطبيعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى السفير اليابانى فى مصر نوكى ماساكي، إعجابه بالآثار المصرية فى جميع أنحاء محافظات الجمهورية، وخاصة الأقصر التى تجمع فى وديانها ومعابدها ومقابرها ثلثى آثار العالم.

جاء ذلك فى ختام زيارة السفير اليابانى إلى الأقصر التى استمرت لمدة ثلاث ليالى بإحدى الفنادق بالمحافظة لمشاهدة الآثار المصرية.

وتمنى السفير، لمصر بلد الأمن والأمان والازدهار والرخاء، عودة السياحة اليابانية فى التدفق للمناطق الأثرية والسياحية مرة أخرى فى أقرب وقت بعد زوال جائحة كورونا التى تجتاح العالم.

وأكد السفير الياباني، أن اليابانيين من جميع طوائفهم يعشقوا الحضارة المصرية الشامخة على مر الزمان.

جدير بالذكر، أن السفير اليابانى تفقد خلال اليوم الأول للزيارة منطقة وادى الملوك والملكات، ومنطقة الدير البحري، وتمثالى ممنون، ومدينة العمال، والملكة نفرتاري، والملكة الحسناء حتشبسوت بالبر الغربى بالأقصر لمشاهدة الآثار المصرية.

وقام السفير اليابانى، فى اليوم الثانى بزيارة معبد دندرة التابع لمحافظة قنا، ومساء ذات اليوم شاهد عرضًا للصوت والضوء على البحيرة المقدسة بمعابد الكرنك التاريخية.

وقام السفير، فى اليوم الثالث بزيارة معبد الكرنك والأقصر، ومتحف التحنيط.

وصرح حسين عبدالله خبير السياحة اليابانية والمرافق للسفير، بأن السفير اليابانى قال له: "من لم يزر الأقصر ومعالم مصر الأثرية لم يستمتع فى حياته".

وأشار عبدالله، إلى أن السفير كان يمتنع عن الأكل حتى أذان المغرب، ليشارك المسلمين فى صيامهم.