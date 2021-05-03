محاكمة عامل متهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص بالجمالية.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة عامل في اتهمه بضرب مواطن بسبب خلافات بينهما في الجمالية.

وكشف أمر إحالة المتهم، أنه بدائرة قسم الجمالية، ضرب عمدًا المجني عليه مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على ضربه لخلافات بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه بسلاحين أبيضين "شومة وكزلك"، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جراءها عاهة مستديمة يستحيل برؤها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض وأداة شومة وكزلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتضمنت شهادة المجني عليه أنه على إثر خلافات بينه وبين المتهم قام الأخير بالتعدي عليه بالمساعد الأيمن، مستخدمًا في ذلك سلاحين أبيضين كزلك وشومة، مما أحدث إصابته التي خلفت عاهة مستديمة قاصدًا من ذلك إحداث إصابته.