​​​القوى العاملة: افتتاح تجريبي لوحدة التدريب المتنقلة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

احتفلت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ببدء التشغيل التجريبي لوحدة التدريب المتنقلة التي وافق على إرسالها للمديرية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وافتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية التشغيل التجريبي للوحدة بحضور ياسر سعيد مدير المديرية ونواب البرلمان محمد حسين الحمامي، وأبو العباس التركي وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وتم إعلان عقد ثلاث دورات تدريبية في كل قرية ستتواجد بها لمدة ثلاثة أشهر بمعدل دورة كل شهر، ومن ثم تنطلق لقرية أخرى لتغطية قرى المحافظة.

ونقل مدير المديرية تهنئة وزير القوى العاملة لعمال الإسكندرية بمناسبة عيد العمال، مشددًا على أنها هديته لشباب الإسكندرية خلال احتفالات عيد العمال وتدريبهم على المهن المطلوبة في سوق العمل داخل القرى الأكثر احتياجًا حتى لا يتكبدون مشقة الانتقال إلى مراكز التدريب الثابتة.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يبدأ التدريب في عدد من القرى بريف الإسكندرية من منطقة المنتزة وتنطلق بعدها لتغطي جميع القرى المترامية الأطراف وضواحي المحافظة، وسيتم تدريب الشباب والفتيات على مهن الخياطة والتفصيل والسباكة وكهرباء التركيبات.