شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 15 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات في حملة بمدينة البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعه لها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعه ومداخل قرية البغدادي والحبيل، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة. كما تم تحرير محاضر لعدد ١٥ مواطن ركوب سيارة اجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى وعدد ٤ محاضر رفض دفع قيمة التصالح.

وأكد رئيس مدينة البياضية، على استمرار تلك الحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداءالكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة.

شارك في الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والنقيب الشاذلى من قوة شرطة المرافق، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الاشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.