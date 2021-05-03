شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 15 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات في حملة بمدينة البياضية جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قاد وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، حملة موسعة شملت المدينة والقرى التابعه لها، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.
واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعه ومداخل قرية البغدادي والحبيل، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة. كما تم تحرير محاضر لعدد ١٥ مواطن ركوب سيارة اجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى وعدد ٤ محاضر رفض دفع قيمة التصالح.
وأكد رئيس مدينة البياضية، على استمرار تلك الحملات لمتابعة التزام المواطنين بارتداءالكمامات أثناء ركوب المواصلات العامة.
شارك في الحملة كلا من عبدالمحسن ربيع نائب رئيس المدينة، والنقيب الشاذلى من قوة شرطة المرافق، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الاشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.