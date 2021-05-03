شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يفاجئ مستشفى حميات نجع حمادي ليلا للاطمئنان على مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى الحميات بمدينة نجع حمادى بعد منتصف الليل وذلك للإطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية بها ،ك رافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة.

حيث تفقد نائب محافظ قنا قسم العزل بالمستشفى واطمئن من المرضى على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم ومدى التزامهم بتناول الأدوية طبقا لبروتوكول العلاج الذي اعتمدته وزارة الصحة متمنيا لهم الشفاء العاجل.

وأكد «عمر» أن جميع المستلزمات الطبية والأدوية وكذا اسطوانات الأكسجين متوفرة بكميات مناسبة، وأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا على تواصل دائم مع وكيل وزارة الصحة لمتابعة الحالة الصحية لمصابى فيروس كورونا بالمستشفيات لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين لحين تماثلهم للشفاء.

وناشد نائب محافظ قنا المواطنين بضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد، داعيا الله عزوجل أن يحفظ مصر وشعبها.

نائب محافظ قنا يتفقد مستشفى حميات نجع حمادي