شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قياسي في درجات الحرارة .. حالة الطقس من الاثنين إلى السبت 8 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 3 مايو إلى السبت 8 مايو 2021. حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء إلى مستويات قياسية وتبلغ ذروتها يوم الأربعاء حيث تصل إلى 43 درجة جنوب الصعيد.

ويسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدلا ليلا على كافة أنحاء البلاد.

وتكون درجة الحرارة 39 درجة يوم الاثنين على القاهرة الكبرى و40 درجة يوم الثلاثاء ثم 41 درجة يوم الاربعاء.

واعتبارا من يوم الخميس 6 مايو يحدث انخفاض في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا، معتدل ليلا على كافة الانحاء.

وكانت هيئة الارصاد الجوية قد أعلنت أنه من الممكن تخفيف الملابس بحيث لن تنخفض الحرارة بشكل كبير مرة أخرى.

وتنشط الرياح على العديد من المناطق طوال هذه الأيام.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الاثنين 3 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الثلاثاء 4 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- حالة الطقس الأربعاء 5 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة

- حالة الطقس الخميس 6 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة.

- حالة الطقس الجمعة 7 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

- حالة الطقس السبت 8 مايو 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب الصعيد.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الاثنين 3 مايو إلى السبت 8 مايو 2021

