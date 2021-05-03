شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يجري جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق والمتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بناء على تكليفات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أجرى حازم عمر نائب محافظ قنا جولة مسائية للتأكد من غلق الحدائق العامة والمتنزهات بمدينة قنا، رافقه المهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة ،وأشرف انور القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ،والرائد محمد الجنزورى من شرطة المسطحات المائية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد من خلال منع التجمعات والزحام.

حيث تفقد نائب محافظ قنا كورنيش النيل والحدائق العامة بمنطقة المعنا ووجه بغلق مداخل الحدائق والكورنيش تماما وقطع كل السبل التي قد يستغلها المواطنون للدخول إلى تلك المتنزهات والإحتفال بشم النسيم.

وشدد «عمر» على مسئولى الحدائق وكورنيش النيل بعدم السماح بتجمع المواطنين داخل تلك الحدائق احتفالا بأعياد شم النسيم، مناشداً جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية ،واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم والتعاون مع مؤسسات الدولة في تنفيذ الإجراءات وإتباع جميع التعليمات والإرشادات للحد من أنتشار فيروس كورونا وفقاً لتوصيات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء.