شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 21 رمضان فى المدن المصرية والعواصم العربية.. ودعاء الإفطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت دار الإفتاء المصرية جدول مواعيد الصلاة عن اليوم الإثني 21 رمضان والتى أعدتها الهيئة العامة للمساحة المصرية عن عدد 78 مدينة مصرية منتشرة في محافظات جمهورية مصر العربية، كما أعلنت مواقيت الصلاة بعدد من عواصم الدول العربية.

ويبحث المسلمون عن مواعيد الصلاة في شهر رمضان بشكل متزايد خصوصًا موعد أذان الفجر وأيضًا موعد أذان المغرب المرتبطين بموعدي الإفطار والسحور خلال شهر رمضان المبارك.

وننشر مواقيت الصلاة عن اليوم الواحد والعشرين من شهر رمضان الموافق الإثنين 3-5-2021، ويتضمن مواعيد االإمساك والشروق والصلوات الخمس وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواعيد الصلاة في مصر اليوم الإثنين 21 رمضان 2021

المدينة موعد الإمساك اليوم موعد أذان الفجر اليوم موعد الشروق اليوم موعد أذان الظهر اليوم موعد أذان العصر اليوم موعد أذان المغرب اليوم موعد أذان العشاء اليوم القاهرة 03:15 03:35 05:10 11:52 03:29 06:34 07:59 الإسكندرية 03:16 03:36 05:14 11:57 03:36 06:41 08:07 بورسعيد 03:07 03:27 05:04 11:48 03:26 06:32 07:58 السويس 03:10 03:30 05:05 11:47 03:23 06:29 07:53 العريـش 03:01 03:21 04:58 11:42 03:20 06:25 07:52 الطور 03:10 03:30 05:04 11:42 03:16 06:21 07:44 دمنهور 03:15 03:35 05:12 11:55 03:33 06:39 08:05 طنطا 03:14 03:34 05:10 11:53 03:31 06:36 08:02 المنصورة 03:11 03:31 05:08 11:51 03:30 06:35 08:01 الزقازيق 03:12 03:32 05:08 11:51 03:29 06:34 07:59 الفيوم 03:19 03:39 05:13 11:54 03:29 06:34 07:58 بنى سويف 03:18 03:38 05:12 11:52 03:28 06:33 07:57 المنيا 03:22 03:42 05:15 11:54 03:27 06:33 07:55 أسيوط 03:23 03:43 05:15 11:52 03:24 06:30 07:51 سوهاج 03:23 03:43 05:14 11:50 03:21 06:27 07:48 قنا 03:20 03:40 05:10 11:46 03:16 06:22 07:43 أسوان 03:24 03:44 05:13 11:45 03:11 06:18 07:37 مطروح 03:27 03:47 05:24 12:08 03:47 06:52 08:19 الغردقـة 03:12 03:32 05:04 11:41 03:13 06:19 07:41 الخارجـة 03:31 03:51 05:21 11:56 03:25 06:31 07:51 الإسماعيلية 03:09 03:29 05:05 11:48 03:26 06:31 07:56 دمياط 03:08 03:28 05:06 11:50 03:29 06:34 08:00 السـلوم 03:35 03:55 05:32 12:16 03:55 07:01 08:27 نويبع 03:04 03:24 04:58 11:38 03:13 06:19 07:42 حلايب 03:13 03:33 05:00 11:30 02:53 06:01 07:18 شرم الشيخ 03:09 03:29 05:01 11:40 03:13 06:18 07:41 06-أكتوبر 03:16 03:36 05:12 11:53 03:30 06:35 08:00 كفر الشيخ 03:13 03:33 05:10 11:53 03:32 06:37 08:03 الحامول 03:11 03:31 05:09 11:52 03:31 06:36 08:03 بلطيم 03:11 03:31 05:09 11:52 03:32 06:37 08:03 طابا 03:04 03:24 04:59 11:39 03:15 06:20 07:45 راس سدر 03:10 03:30 05:05 11:46 03:22 06:27 07:52 كاترين 03:08 03:28 05:02 11:41 03:16 06:21 07:44 دهب 03:06 03:26 05:00 11:39 03:13 06:18 07:42 ابوزنيمة 03:10 03:30 05:05 11:45 03:20 06:25 07:49 راس غارب 03:11 03:31 05:04 11:43 03:18 06:23 07:46 القصير 03:14 03:34 05:04 11:40 03:10 06:16 07:36 برنيس 03:14 03:34 05:03 11:35 03:00 06:07 07:26 سفاجة 03:13 03:33 05:05 11:41 03:12 06:18 07:39 مرسى علم 03:14 03:34 05:03 11:37 03:05 06:12 07:32 شلاتين 03:15 03:35 05:03 11:34 02:59 06:06 07:24 سيدى برانى 03:31 03:51 05:29 12:13 03:53 06:58 08:25 الضبعة 03:23 03:43 05:20 12:03 03:42 06:47 08:13 العلمين 03:22 03:42 05:18 12:01 03:39 06:44 08:10 واحة سيوة 03:40 04:00 05:34 12:15 03:50 06:55 08:19 موط (الداخلة ) 03:36 03:56 05:26 12:01 03:30 06:36 07:57 الفرافرة 03:36 03:56 05:28 12:05 03:37 06:42 08:04 البويطى 03:29 03:49 05:22 12:01 03:35 06:40 08:03 باريس 03:33 03:53 05:22 11:55 03:22 06:28 07:48 المحلة الكبرى 03:13 03:33 05:10 11:53 03:31 06:37 08:03 الحمام 03:14 03:34 05:10 11:53 03:31 06:36 08:02 نجع حمادى 03:22 03:42 05:12 11:48 03:18 06:24 07:44 15-May 03:15 03:35 05:10 11:51 03:28 06:33 07:58 السادات 03:17 03:37 05:13 11:55 03:32 06:37 08:03 الصالحية الجديدة 03:11 03:31 05:07 11:50 03:28 06:33 07:58 العاشر من رمضان 03:12 03:32 05:07 11:49 03:27 06:32 07:57 العاصمة الادارية الجديدة 03:14 03:34 05:09 11:51 03:27 06:32 07:57 العبور 03:13 03:33 05:09 11:51 03:28 06:33 07:58 الفشن الجديدة 03:20 03:40 05:14 11:53 03:28 06:33 07:57 المنصورة الجديدة 03:12 03:32 05:10 11:54 03:33 06:38 08:05 النوبارية الجديدة 03:10 03:30 05:07 11:49 03:27 06:32 07:58 بدر 03:21 03:41 05:17 11:59 03:36 06:41 08:06 بنى مزار الجديدة 03:14 03:34 05:07 11:46 03:21 06:26 07:49 بورسعيد الجديدة سلام 03:05 03:25 05:02 11:45 03:23 06:28 07:55 بئر العبدالجديدة 03:10 03:30 05:07 11:51 03:29 06:34 08:00 توشكى الجديدة 03:33 03:53 05:21 11:52 03:16 06:23 07:41 حدائق العاصمة 03:10 03:30 05:05 11:47 03:24 06:29 07:54 رشيد الجديدة 02:59 03:19 04:56 11:40 03:19 06:24 07:51 رفح الجديدة 03:13 03:33 05:10 11:54 03:33 06:38 08:04 سفنكس الجديدة 03:13 03:33 05:09 11:50 03:27 06:32 07:57 شرق العوينات 03:27 03:47 05:15 11:46 03:09 06:17 07:35 غرب النوبارية 03:09 03:29 05:06 11:48 03:26 06:31 07:57 ادفو 03:22 03:42 05:11 11:46 03:13 06:20 07:40 الأقصر 03:21 03:41 05:11 11:46 03:15 06:22 07:42 اسنا 03:22 03:42 05:12 11:47 03:15 06:21 07:41 القاهرة الجديدة 03:14 03:34 05:10 11:51 03:28 06:33 07:58 الدلنجات 03:15 03:35 05:12 11:55 03:33 06:38 08:04 توشكى 03:33 03:53 05:20 11:51 03:15 06:22 07:40

مواعيد الصلاة في عواصم الدول العربية اليوم الإثنين 21 رمضان

المدينة موعد أذان الفجر اليوم موعد الشروق اليوم موعد أذان الظهر اليوم الإثنين موعد أذان العصر اليوم الإثنين موعد أذان المغرب اليوم الإثنين موعد أذان العشاء اليوم الإثنين ابوظبى 04:17 05:46 12:19 03:46 06:53 08:12 الدوحة 03:27 04:56 11:31 02:59 06:05 07:25 الرياض 03:47 05:17 11:50 03:17 06:24 07:43 المدينة المنورة 04:16 05:45 12:18 03:45 06:52 08:11 المنامة 03:28 04:59 11:34 03:05 06:10 07:31 دبى 04:12 05:41 12:16 03:44 06:50 08:10 مسقط 04:02 05:31 12:03 03:28 06:35 07:53

ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم أدعية مأثورة عند الإفطار، ومنها ما ورد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: «كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ».

كما ورد عنه صلي اللع عليه وسلم قوله عند الإفطار «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ» رواه أبوداود مرسلًا.

فضل الدعاء في شهر رمضان

قال الإمام النّووي «يستحبّ للصائم أن يدعو في حَال صَوْمِه، بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ، وَلِمَنْ يُحِبُّ وَلِلْمُسْلِمِين، لما روي من ِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِم حَتَّى يُفْطِر وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ»، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَد: دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ، ودعوةُ الصائِم، ودعوةُ المسافِرِ».

وروي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا: «أفطرَ عندَكمُ الصَّائمون، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكة، وأَكلَ طعامَكمُ الأبرار، وغشيتْكمُ الرَّحمة».

