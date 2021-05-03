شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية: المرور شهريا على "مسبق الدفع" ساهم فى زيادة معدلات الشحن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء عبد العليم رئيس القطاع التجاري بشركة الإسكندريه لتوزيع الكهرباء ، أن إسناد مهمة المرور شهريا على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء جنبا إلى جنب مع تسجيل قراءة عدادات الكهرباء التقليدية بشركات التوزيع ، ساهم فى رفع نسب التحصيل بالشركة و زيادة معدلات الشحن.

و أوضح عبد العليم فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أن شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء تطبق آليات الوزارة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات الغير شرعية ، كاشفا أن الاستعانة بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمرور أيضا على العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن سرقات التيار بين مستخدمي هذه العدادات الذين يبلغ عددهم حاليا 10 ملايين 500 ألف عداد مسبوق الدفع.

و أوضح عبد العليم، أن هناك تعليمات مشددة من المهندس مدحت فودة رئيس شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء بتطبيق غرامة سرقة التيار و التى تنقسم إلى نوعين الأول بهدف التوصيل للنفس ، و النوع الثاني ، موضحا أن سرقات التيار الكهربائي تكبد الوزارة خساءر سنوية ضخمة، فكان من الضرورة ايجاد حلول للحد من هذه الخسائر.