شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط حالات بناء غير مرخص ومقاهِ تقدم «الشيشة» في الواسطى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكد المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، ان حملتين من مجلس المدينة الاولى تم مراجعة تراخيص البناء التي قام بها مواطنوان وحملة أخرى لمتابعة تداعيات كورونا ومدى التزام المواطنوان اصحاب المحلات بالمواعيد والالتزام بارتداء الكمامات.

واضاف ان الحملة الاولى نجحت في إيقاف وإزالة فورية في المهد لعدد من حالات التعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية ومخالفة شروط التراخيص بقري الميمون وميدوم وكوم إدريجة، امام الحملة الثانية المخصصة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا فقد تم التحفظ على عدد من الشيش بعدة مقاهي وتحرير محاضر تصالح وتوقيع الغرامة لعدم ارتداء الكمامات الواقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمخالفة قرار حظر تقديم الشيشة وذلك أثناء القيام بحملة ميدانية لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والمطاعم والمولات التجارية والمواطنين في وسائل النقل العام وأماكن التجمعات بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وقال ان هناك حملات مستمرة لرفع القمامة بمناطق متفرقة من مدينة الواسطى وجمع المخلفات المنزلية وتمهيد الطرق بدائرة مجلس قروي إنفسط وميدوم وإطواب والميمون وقمن العروس ونقلها إلى مصنع التدوير بكوم أبوراضي، علاوة على رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز.