شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: السلالة الهندية امتدت لـ17 دولة.. ولم نرصد دخولها مصر حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية إن مصر تشهد زيادة في الأعداد وهو مؤشر خطير رغم انها لا تدعو للقلق في الوقت الحالي.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التباعد الاجتماعي اختفى ولا يوجد إلتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع أن الزيادة بنسبة 10% في الأسبوع السابع عشر وكل المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا.

وأوضح أن النصيحة واجبة محذرا المواطنين من الأيام المقبلة في العشر الأواخر من رمضان والعزومات وشراء مستلزمات العيد مؤكدا أن التباعد في هذا التوقيت حياة.

وعن الأعراض في الموجة الثالثة واختلافها عن الأولى والثانية أكد أن الأعراض التنفسية هي الأوضح ثم الجهاز الهضمي مع وجود بعض الحالات تعاني من طفح جلدي وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية ولكن الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما.

وأكد أن المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة والمنوفية وأسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر ويجري التعامل مع الزيادات في هذه المحافظات.

وعن السلالة الهندية أشار إلى أنها امتدت إلى 17 دولة ولكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر وهناك قرار سابقة بمنع دخول أي شخص مصر دون وجود تحليل بي سي ار .

وأوضح أن أكثر من 2 مليون مواطن سجلوا للحصول على تطعيم كورونا ومع بداية هذا الأسبوع تم تسريع الوتيرة لتصل إلى 200 ألف تطعيم في اليوم مشيرا إلى أن التطعيم سيصل بكميات كبيرة الفترة المقبلة.