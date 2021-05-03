شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الاثنين .. درجة الحرارة تصل إلى 43 والمحسوسة 44 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين 3 مايو 2021، مشيرة إلى استمرار الموجة الحارة التي تمر بها جمهورية مصر العربية وتستم أحوال الطقس شديد الحرارة غدًا وبعد غدٍ، ويسود طقس يتراوح بين شديد الحرارة إلى حار على جميع الأنحاء.

وتكون إدفو وأبوسمبل هما أشد المناطق حرراة خلال طقس اليوم وتصل درجات الحرارة فيهما إلى 43 درجة خلال ساعات النهار، وتكون درجة الحرارة المحسوسة فيهما نتيجة درجة الرطوبة 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة في كل من أسوان وقنا والأقصر 42 درجة وتكون درجة الحرارة المحسوسة في تلك المحافظات 43 درجة مئوية بفعل الرطوبة.

وتشير توقعات حالة الطقس إلى وجود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية فقط.

وتتوقع الأرصاد الجوية عن الطقس في مصر اليوم أن يتحول ليصبح معتدلاً خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الإثنين .. درجة الحرارة تصل إلي 43 والمحسوسة 44

وتكون الظواهر الجوية المميزة لحالة الجو اليوم هي وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة على شمال الصعيد وكذلك جنوب سيناء، ويكون اتجاه الرياح شمالية شرقية على القاهرة الكبري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد.

وتكون توقعات حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومتر ونصف والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدل إلى مضطرب ويتراوح ارتفاع الموج بين مترين ومترين ونصف والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

حالة الطقس في الإسكندرية

تصل درجات الحرارة العظمي في الإسكندرية إلى 33 درجة خلال ساعات النهار حوالي الساعة الثانية ظهرًا، وترتفع درجة الحرارة إلى 30 درجة في حدود الساعة الحادية عشر صباحًا بينما تنخفض إلى 29 درجة نحو الساعة الخامسة مساءًا.

حالة الطقس في القاهرة

تكون درجات الحرارة العظمي المتوقعة ضمن طقس Weather اليوم في القاهرة 39 درجة خلال ساعات النهار في حوالي الساعة الثالثة عصرًا، وترتفع درجة الحرارة إلى 30 درجة في حدود الساعة العاشرة صباحًا وتصل إلى 37 درجة في حدود الساعة الثانية عشر ظهرًا، بينما تبدأ في الانحفاض لتصل إلى 38 درجة في حوالي الساعة السادسة مساءًا وتصل إلى 31 درجة نحو الساعة التاسعة مساءًا.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

تواصل درجات الحرارة في مصر الارتفاع خلال طقس اليوم وتصبح درجات الحرارة المتوقعة غدًا كما يلي:

القاهرة: العظمى 39- الصغري 22 درجة مئوية.

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى 33- الصغري 20 درجة مئوية.

وادي النطرون: العظمى 35- الصغري 21 درجة مئوية.

طنطا: درجة الحرارة العظمى 37- الصغري 21 درجة مئوية.

شبين الكوم: العظمى 37- الصغري 21 درجة مئوية.

دمنهور: درجة الحرارة العظمى 35- الصغري 21 درجة مئوية.

مطروح: العظمى 32- الصغري 20 درجة مئوية.

السلوم: درجة الحرارة العظمى 36- الصغري 18 درجة مئوية.

سيوة: العظمى 40- الصغري 23 درجة مئوية.

بورسعيد: درجة الحرارة العظمى 33- الصغري 20 درجة مئوية.

دمياط: العظمى 33- الصغري 20 درجة مئوية.

الزقازيق: درجة الحرارة العظمى 39- الصغري 22 درجة مئوية.

المنصورة: العظمى 38- الصغري 21 درجة مئوية.

الإسماعيلية: درجة الحرارة العظمى 39- الصغري 22 درجة مئوية.

السويس: العظمى 39- الصغري 22 درجة مئوية.

العريش: درجة الحرارة العظمى 32- الصغري 20 درجة مئوية.

رفح: العظمى 32- الصغري 20 درجة مئوية.

راس سدر: درجة الحرارة العظمى 37- الصغري 23 درجة مئوية.

نويبع: العظمى 37- الصغري 26 درجة مئوية.

طابا: درجة الحرارة العظمى 35 والصغري 24 درجة مئوية.

كاترين: العظمى 33- الصغري 17 درجة مئوية.

الطور: درجة الحرارة العظمى 37- الصغري 23 درجة مئوية.

شرم الشيخ: العظمى 38- الصغري 26 درجة مئوية.

الغردقة: درجة الحرارة العظمى 38- الصغري 26 درجة مئوية.

الفيوم: العظمى 39- الصغري 22 درجة مئوية.

بني سويف: درجة الحرارة العظمى 39- الصغري 22 درجة مئوية.

المنيا: العظمى 39- الصغري 22 درجة مئوية.

أسيوط: درجة الحرارة العظمى 41- الصغري 22 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى 41- الصغري 23 درجة مئوية.

قنا: درجة الحرارة العظمى 42- الصغري 25 درجة مئوية.

الأقصر: العظمى 42- الصغري 26 درجة مئوية.

أسوان: درجة الحرارة العظمي 42- الصغري 27 درجة مئوية.

ادفو: العظمى 43- الصغري 26 درجة مئوية.

أبوسمبل: درجة الحرارة العظمى 43- الصغري 25 درجة مئوية.

الوادي الجديد: العظمى 41- الصغري 25 درجة مئوية.

شلاتين: درجة الحرارة العظمى 37- الصغري 25 درجة مئوية.

حلايب: العظمى 35- الصغري 25 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم الإثنين .. درجة الحرارة تصل إلي 43 والمحسوسة 44