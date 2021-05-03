شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يقرر منع صلاة التهجد في المساجد.. ويحذر المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، منع صلاة التهجد في المساجد، والاكتفاء بصلاة التراويح فقط، محذرا العاملين بالوزارة من مخالفة هذا القرار.

وأكد وزير الأوقاف -في بيان الليلة- أنه سيتم إنهاء خدمة من يسمح من العاملين بالوزارة بإقامة صلاة التهجد في المساجد أو ملحقاتها أو محيطها أو يشارك في أداء صلاة التهجد في أحد هذه الأماكن المشار إليها.

وقال وزير الأوقاف: «صلوا صلاة التهجد في بيوتكم»، موضحا أن هذا القرار يأتي تماشيا مع تعليمات لجنة مكافحة كورونا.