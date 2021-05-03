شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق النادي الاجتماعي في البحر الأحمر أمام الزائرين في شم النسيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت ادارة النادي الاجتماعي بالغردقة اغلاق النادي امام الزوار والأعضاء بشكل كامل اليوم الاثنين بمناسبة شم النسيم ويوم الخميس المقبل 6 مايو كإجراء احترازى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة النادى الاجتماعى بالغردقة أنه تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وحرصا على سلامة المواطنين المقيمين بالمدينة من أعضاء ورواد النادي، سيتم الغلق بشكل كامل وليست الشاطئ فقط، مؤكدين أن ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كوفيد 19، وتنفيذا لتعليمات الحكومية للحد من انتشار فيروس كورونا.