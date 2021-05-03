شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح سبب تأخر تطعيم بعض المسجلين للحصول على لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، ردا على شكاوى بعض المسجلين على موقع لقاح كورونا، والتي تتعلق بخلل في مواعيد تلقيهم للقاح حيث يسجل البعض في وقت قريب ويتم تحديد موعد تلقي الجرعة له بينما سجل آخرون في أوقات سابقة ولم يتم تحديد الموعد لهم إلا بعدها بفترة كبيرة.

قالت عاصم في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «إكسترا نيوز» خلال شهر رمضان، إن هذه المشكلة نشبت بسبب مشكلة تتعلق بقوائم انتظار المسجلين في بداية افتتاح موقع اللقاح بسبب محدودية عدد مراكز التطعيم التي بدأت معها الحملة، حيث لم تكن تتجاوز مركز أو مركزين في كل محافظة، لكن الآن بات هناك 368 مركز لتلقي اللقاحات في كل المحافظات.

تابعت: «يضاف إلى ذلك ماتم الاتفاق عليه اليوم في اجتماع جمع مسؤولي وزارة الصحة وذلك لاستهداف شرائح أوسع وأكبر من الفئات الراغبة في التلقيح عبر آليات أخرى في الجهات المختلفة الأمر الذي سينجم عنه تسريع عملية تلقي اللقاحات».