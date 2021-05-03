شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى يحذر: ما يحدث في الشارع خطأ وخطر.. والموجة الثالثة صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يشاهده في الشارع يدعو لعدم الاطمئنان فيما يخص فيروس كورونا.

وتابع موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الساعات الماضية في شارع المعز يدل على ما سنصل إليه وهو جزء بسيط مما يحدث في الشوارع بالمحافظات والقرى مؤكدا أن المحروسة كلها في الشارع.

وأوضح أن الموجة الثالثة صعبة بحديث كل الأطباء والمسئولين وما نشاهده في محيط المقربين المتواجدين في المستشفيات.

وأضاف أنه لا يطالب الناس بالنوم ولكنه يطالب بالالتزام بالإجراءات وارتداء الكمامة فما يحدث خطر وخطأ.