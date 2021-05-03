شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” تنفى صحة منشور متداول عن قرار مزعوم لرئيس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت مؤسسة ”الخليج 365” صحة خبر جرى تداوله منسوبا إليها، عن تصريح لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن صدور قرار بإغلاق الخيام الرمضانية، وهو ما لم يرد عبر أي من إصدارات المؤسسة أو صفحاتها على مواقع التواصل.

وتضمن المنشور المفبرك، ادعاء بصدور قرار من رئيس الوزراء بإغلاق الخيام الرمضانية، وهو ما لم يرد ضمن أي من المواد والمتابعات الصحفية والإخبارية الموثقة من خلال المصادر الرسمية والمنشورة عبر إصدارات الخليج 365 المتنوعة.

وتواصل أجهزة الدولة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، مع اتخاذ تدابير مشددة بشـأن التجمعات البشرية، وهو ما تتابعه الخليج 365 لحظة بلحظة من خلال المصادر والجهات الرسمية، وفى ضوء القرارات والتصريحات الصادرة عن المسؤولين.

وتهيب الخليج 365 بمن يزيفون صورا وملصقات تحمل شعار المؤسسة، بالتزام القانون وعدم التورط في ممارسات تقع تحت طائلة النصوص العقابية، كما تهيب بالقراء والمتابعين تحرى الدقة، واستقاء الأخبار والمعلومات من الموقع الرسمي، والإصدارات التابعة، والصفحات الموثقة على المنصات المختلفة.