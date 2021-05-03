"الصحة" توضح سبب تأخر تطعيم بعض المسجلين للحصول على لقاح كورونا

القاهرة - سامية سيد - ردت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان للأبحاث، على شكاوى بعض المسجلين على موقع لقاح كورونا، والتي تتعلق بخلل في مواعيد تلقيهم للقاح، حيث يسجل البعض في وقت قريب، ويجرى تحديد موعد تلقي الجرعة له بينما سجل آخرون في أوقات سابقة ولم يتم تحديد الموعد لهم إلا بعدها بفترة كبيرة.

وقالت نهى عاصم، في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان، إن هذه المشكلة نشبت بسبب مشكلة تتعلق بقوائم انتظار المسجلين في بداية افتتاح موقع اللقاح، نتيجة محدودية عدد مراكز التطعيم التي بدأت معها الحملة، حيث لم تكن تتجاوز مركز أو مركزين في كل محافظة، لكن الآن بات هناك 368 مركزًا لتلقي اللقاحات في كل المحافظات.

وتابعت: "يضاف إلى ذلك ما جرى الاتفاق عليه أمس في اجتماع جمع مسئولي وزارة الصحة، وذلك لاستهداف شرائح أوسع وأكبر من الفئات الراغبة في التلقيح عبر آليات أخرى في الجهات المختلفة، الأمر الذي سينجم عنه تسريع عملية تلقي اللقاحات".

وكانت أكدت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، أن أكثر من مليون جرعة من اللقاحات الخاصة بكورونا حصل عليها المواطنين في مصر، موضحة أنه ليس معنى أن لقاح كورونا أن يكون لديك مناعة على الفور من الفيروس، ولكن هذا يحتاج لفترة بعد الجرعة التي تأخذها.