شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد ثروت يصل إلى العاصمة طرابلس لاستئناف عمل السفارة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علمت ”الخليج 365” من مصادر دبلوماسية بأن السفير محمد ثروت سليم وصل إلى طرابلس أمس السبت وذلك في إطار استئناف عمل السفارة المصرية في العاصمة الليبية.

يذكر أن السفير الدكتور محمد ثروت كان يشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية، وتولى منصب قائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق، ومن السفراء المشهود لهم بالكفاءة.

يأتى ذلك بعد أيام من زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، الأراضي الليبية، واتفاقه على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وفي مارس الماضي، زار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحث آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين.

وشدد السيسي آنذاك على دعم مصر الكامل للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، وإنجاحها في إدارة المرحلة التاريخية الحالية، والوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية نهاية العام الجاري.

وأكد الرئيس السيسى ثبات موقف بلاده لتحقيق المصلحة العليا للدولة الليبية في المقام الأول، واستعادة الأمن والاستقرار، وتمتع ليبيا بجيش وطني موحد، وإنهاء التدخلات الأجنبية، وخروج كل المقاتلين الأجانب من ليبيا.