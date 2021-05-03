"المشدد 6 سنوات لمدرب اسكواش هتك عرض 3 أطفال واغتصاب مُعاق لابنة خاله".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حرية مهددة بالقتل.. حكاية فيديو "الصول" و"ملك الكيف" الذي أشعل السوشيال ميديا

منذ 4 سنوات تنفس "خالد الصول" نسيم الحرية من جديد. غادر قضبان تلك الغرفة المقيتة على خلفية اتهامه بالاتجار في المخدرات. قرر "الصول" فتح صفحة جديدة، بحثًا عن غد أفضل له ولزوجته، لكن رفقاء السوء بذلوا قصارى جهدهم ليحيد عن الطريق الصحيح حتى كاد يفقد حياته أمام زوجته.

بعد 12 عاما من زواجه، رُزق "خالد" بمولوده الأول "يونس" فأقسم أن ينفق عليه "بالحلال" قاطعا على نفسه وعدا بألا يعود لطريق الضلال.

لمس مواطن عفتهن.. المشدد 6 سنوات لمدرب اسكواش هتك عرض 3 أطفال بنادي شهير

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية مدرب إسكواش بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بهتك عرض 3 أطفال بأحد النوادي الرياضية الشهيرة.

"الحق بنتك بتنزف".. تفاصيل اغتصاب طفل مُعاق لابنة خاله المريضة نفسيًا في المرج

كشفت تحقيقات نيابة الطفل بالقاهرة تفاصيل قيام طفل معاق ذهنيًا باغتصاب ابنة خاله "معاقة ذهنيًا" بالمرج.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود إشارة لقسم شرطة المرج من مستشفى الدمرداش في 13 أبريل تُفيد وصول الطفلة "ه. أ" 5 سنوات مصابة بتهتك في فتحة الشرج والفتحة التناسلية، واتهم والدها نجل شقيقته "س. ع" 13 سنة، بالتعدي جنسيًا على ابنته أثناء وجودها لدى شقيقتهما.

الداخلية: سحب 5761 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

سحبت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 5761 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني.

يذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت، يوم 30 مارس وجرى تفعيل لوائح المرور على مخالفي تركيب الملصق.

"بيخزن الحشيش بالبيت".. حبس عاطل متهم بالإتجار في المخدرات بالجيزة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه؛ لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنشأة القناطر.

تأجيل محاكمة وزير الإسكان الأسبق في قضية "الحزام الأخضر" لدور يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأحد، جلسة محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال سمير زكي عبدالقوي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "الحزام الأخضر"، إداريًا لدور يونيو.

عقب تداول مقطع فيديو.. ضبط صاحب مقهى وعامل حطما سيارة بعين شمس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من قيام صاحب مقهى بإحداث تلفيات بالسيارة ملكها وأمكن ضبط المتهمين.