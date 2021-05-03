شكرا لقرائتكم خبر عن بعض الحالات تعاني من طفح جلدي.. «الصحة» تكشف أعراض الموجة الثالثة من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، عن الأعراض في الموجة الثالثة لفيروس كورونا واختلافها عن الأولى والثانية؛ وأكد أن الأعراض التنفسية هي الأوضح ثم الجهاز الهضمي، مع وجود بعض الحالات تعاني من طفح جلدي، وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية، لكن الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما.

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن التباعد الاجتماعي اختفى، ولا يوجد التزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع أن الزيادة بنسبة 10% في الأسبوع السابع عشر وكل المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا.