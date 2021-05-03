شكرا لقرائتكم خبر عن خطر وخطأ.. أحمد موسى يحذر المصريين بسبب ما يحدث في شارع المعز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يشاهده في الشارع يدعو لعدم الاطمئنان فيما يخص فيروس كورونا.

وتابع موسى، في برنامج « على مسؤوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن الساعات الماضية ما يحدث في شارع المعز يدل على أن هذا جزء بسيط مما يحدث في الشوارع بالمحافظات والقرى، مؤكدا أن المحروسة كلها في الشارع.

وأوضح أن الموجة الثالثة صعبة بشهادة كل الأطباء والمسؤولين وما نشاهده في محيط المقربين المتواجدين في المستشفيات.

وأضاف أنه لا يطالب الناس بالنوم، ولكنه يطالب بالالتزام بالإجراءات وارتداء الكمامة فما يحدث خطر وخطأ.