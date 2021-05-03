شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من العشر الأواخر في رمضان: سلالة كورونا الهندية امتدت لـ17 دولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن مصر تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ما يعد مؤشرًا خطيرًا رغم أنه لا يدعو للقلق في الوقت الحالي.

وأضاف عبدالفتاح، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن التباعد الاجتماعي اختفى، ولا يوجد التزام بالإجراءات الاحترازية.

وتابع: «الزيادة بنسبة 10% في الأسبوع السابع عشر وكل المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا».

وأوضح أن النصيحة واجبة، محذرا المواطنين من الأيام المقبلة في العشر الأواخر من رمضان والعزومات، وشراء مستلزمات العيد، مؤكدا أن التباعد في هذا التوقيت حياة .

وعن الأعراض في الموجة الثالثة واختلافها عن الأولى والثانية؛ أكد أن الأعراض التنفسية هي الأوضح ثم الجهاز الهضمي مع وجود بعض الحالات تعاني من طفح جلدي، وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية، لكن الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما.

وأكد أن المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة، والمنوفية، وأسوان، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، ويجري التعامل مع الزيادات في هذه المحافظات.

وعن السلالة الهندية، أشار إلى أنها امتدت إلى 17 دولة، لكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر، وهناك قرارات سابقة بمنع دخول أي شخص مصر دون وجود تحليل «بي سي آر».

وأوضح أن أكثر من 2 مليون مواطن سجلوا للحصول على تطعيم كورونا، ومع بداية هذا الأسبوع تم تسريع الوتيرة، لتصل إلى 200 ألف تطعيم في اليوم، مشيرًا إلى أن التطعيم سيصل بكميات كبيرة الفترة المقبلة.