شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء ليلة القدر وأدعية النبي فى شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزايد البحث على موقع جوجل عن دعاء ليلة القدر مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان، وخصوصًا الليالي الوترية، التى يتحرى فيها المسلمون ليلة القدر.

ونشر موقع دار الافتاء ما ورد فى كتاب لطائف المعارف للحافظ بن رجب الحنبلي، أنه ورد فى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وفى حديت عن أبي هريرة أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، وجاء فى رواية النسائي الحديث «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ.»)

وورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان فعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ منه كفر ذلك ما قبله)»، وورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ؛ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ.»

يمكن قراءة لمنشور كامل من هــــــنــــا .

مواعيد ليلة القدر

تبدأ العشر الأواخر من شهر رمضان وأولى الأيام الوتر التى يتحرى المسلمون فيها ليلة القدر من غروب شمس يوم الأحد الموافق 2 مايو، ويبحث المسلمون عن دعاء ليلة القدر لعلها تكون إحدي تلك الليالي.

ونشرت الصفحة الرسمية لدار الافتاء على موقع «فيسبوك» مواعيد الليالي الوترية التى يمكن أن يمكن للمسلمين تحري ليلة القدر فيها وهي بحسب النص المنشور: «الليالي الوترية في رمضان .. تحروا فيها ليلة القدر.. بلّغنا الله وإياكم ثوابها وفضلها .. ليلة ٢١ تبدأ من مغرب الأحد ٢-٥-٢٠٢١م حتى فجر الإثنين ٣-٥-٢٠٢١م، ليلة ٢٣ تبدأ من مغرب الثلاثاء ٤-٥-٢٠٢١م حتى فجر الأربعاء ٥-٥-٢٠٢١م، ليلة ٢٥ تبدأ من مغرب الخميس ٦-٥-٢٠٢١م حتى فجر الجمعة ٧-٥-٢٠٢١م، ليلة ٢٧ تبدأ من مغرب السبت ٨-٥-٢٠٢١م حتى فجر الأحد ٩-٥-٢٠٢١م، ليلة ٢٩ تبدأ من مغرب الإثنين ١٠-٥-٢٠٢١م حتى فجر الثلاثاء ١١-٥-٢٠٢١م».

دعاء ليلة القدر فى العشر الأواخر من رمضان

ورد فى الحديث عن أبي جعفر الباقر المرسل: «من أتى عليه رمضان فصام نهاره وصلى وِرْدًا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبَكَّر إلى الجمعة فقد صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب

وورد فى الحديث عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره»، وفي رواية أخري «كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره».

روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسولَ اللهِ، أرأَيْتَ إنْ علِمْتُ أيَّ ليلةٍ ليلةَ القدرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: اللَّهمَّ إنَّك عفُوٌّ كريمٌ تُحِبُّ العفْوَ، فاعْفُ عنِّي).

ونشرت دار الإفتاء فيديو بذلك الحديث بصوت الشيخ عويضة عثمان.

دعاء الإفطار فى شهر رمضان المأثور عن النبي

وورد عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: «كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ».

وورد أيضًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أيضًا «اللهم إنّي أسألُكَ برحمتِكَ التي وسِعَتْ كلَّ شيءٍ أن تغفِرَ لي»، رواه ابن ماجة من دعاء عبد الله بن عمرو بن العاص، كما ورد عنه صلي الله عليه وسلم قوله عند الإفطار «اللهمَّ لكَ صمتُ، وعلى رِزْقِكَ أفطرتُ».

دعاء الإفطار بصوت فضيلة المفتي :

فضل الدعاء في شهر رمضان

قال الإمام النّووي «يستحبّ للصائم أن يدعو في حالِ صَوْمِهِ، بِمُهِمَّاتِ الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا لَهُ، وَلِمَنْ يُحِب وَلِلْمُسْلِمِينَ، لما روي من ِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِر وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَالْمَظْلُومُ».

وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لِولدِه، ودعوةُ الصائِمِ، ودعوةُ المسافِر».

وروي وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان إذا أفطر عند أهل بيت دعا لهم قبل الإفطار قائلا:«أفطرَ عندَكمُ الصَّائمونَ، وتنزَّلت عليْكمُ الملائِكةُ، وأَكلَ طعامَكم الأبرارُ، وغشيتْكمُ الرَّحمةُ».