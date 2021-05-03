شكرا لقرائتكم خبر عن مع بدء الليالي الوترية.. تعرف على فضل دعاء ليلة القدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بداية العشر الأواخر من شهر رمضان، يبدأ المسلمون في الاجتهاد في العبادة والتقرب من الله والدعاء، وتحري ليلة القدر التي تعرف بفضلها العظيم في العباة، وخصوصيتها في قبول دعوة الداعِ.

وفي فضل دعاء ليلة القدر، يقول الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق، في تصريحات تلفزيونية سابقة، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة يُفرق فيها كل أمر حكيم، مستعينًا بقوله تعالى في سورة الدخان «إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يُفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم».

وأضاف: «الله سبحانه وتعالى جعل هذه الليلة لاستجابة الدعاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة ويقول إذا صادفتِ ليلة القدر قولِ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني».

,تابع: «في هذه الليلة انظروا إلى هذا الدعاء الجامع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا به لأمته، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لأن الله إذا عفا عنك فإنك تصبح طاهرًا نقيًا كحال الأطفال، والله يستجيب للقلب النقي الطاهر، إذًا فأنت بطلب العفو تهيئ نفسك للاستجابة ليستجيب الله سبحانه وتعالى لدعائك».

واستكمل: «ليلة القدر عبادتها كألف شهر وهو ما يعادل أكثر من 80 سنة، وفي ليلة القدر معنى اتصال القرآن بالليل، فمعنى نزول القرآن في الليل جعل فيها الكثير من المعاني التي يجب علينا تعلم أسرارها ليستجيب الله لدعائنا».