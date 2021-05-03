شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي: أزمة سد النهضة «أخدت أكثر من وقتها» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد صبحي، إن هناك تعاليا واضحا من الجانب الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة، لافتا إلى أن هذا التعالي يدفع الطرف المواجه إلى الاستفزاز، ومع ذلك هناك رقي في الرد والطرح والمناقشة.

أضاف صبحي، خلال مداخلة مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر فضائية «الشمس»، «أرى أن الموضوع أخد أكتر من وقته، ولا أريد ولا أرغب ولا أحب أن يكون هناك تصرفا متهورا».

تابع: «مسألة المياه مصيرية بالنسبة للدولة المصرية وكذلك السودانية، ولكن ذلك لا ينبغي أن يدفعنا إلى أي نوع من التهور على الإطلاق».