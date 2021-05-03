شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة كفر الشيخ ضمن أفضل 800 عالميًا في المؤشر الروسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عن ظهور الجامعة ضمن أفضل 800 جامعة عالميا والسادسة محليا في مؤشر الجامعات العالمية الروسي «Round University Ranking»، والذي يصدر عن وكالة تصنيف RUR بموسكو والذي يعتمد على البيانات المقدمة من «Clarivate Analytics».

وأوضح رئيس الجامعة أن مؤشرات التقييم لهذا التصنيف تتمثل في 20 مؤشرا تتوزع في 4 مجالات هي التدريس والبحث العلمي والتنوع الدولي والاستدامة المالية، حيث احتلت الجامعة المركز 605 عالميا والخامس محليا في مؤشر «التنوع الدولي» والمركز 730 عالميا والمركز 763 عالميا والخامس محليا في مؤشر «الاستدامة المالية» والمركز 821 عالميا والمركز السادس محليا في مؤشر «تصنيف التدريس».

وأشاد دسوقي بالتقدم الذي أحرزته الجامعة في التصنيفات الدولية مؤكدا أنه نتاج جهود لإدارة الجامعة، ووجه الشكر إلى القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة وكلياتها ومعاهدها وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء الجهاز الادارى والعاملين والقائمين على التصنيف.