شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الروسي يصل الغردقة لبحث ترتيبات استئناف حركة السياحة والطيران والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القنصل الروسي بالغردقة، فكتور فوروباييف، إن السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو، وصل لمدينة الغردقة مساء اليوم الأحد، ومن المقرر عقد اجتماع مع مسؤولي محافظ البحر الأحمر، غد الاثنين، لبحث الترتيبات الخاصة لاستئناف رحلات الطيران الروسي خلال الفترة المقبلة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية في الغردقة وشرم الشيخ.

أووضح القنصل الروسي، تنظيم احتفال فني كبير يوم الجمعة المقبل بحضور أفراد الجالية الروسية بالغردقة بمناسبة الاحتفال بانتصار روسيا الكبير في الحرب العالمية الثانية على القوات الألمانية، وسط إجراءات احترازية ووقائية ضد انتشار فيروس كورونا.