شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتفقد مشروعات الصرف الصحي وحياة كريمة في إدفو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعمال رفع كفاءة مشروع الصرف الصحى بقرية العطواني بمركز إدفو، الذي يتضمن محطة الرفع وأخرى للمعالجة، بجانب خط الطرد والشبكات، الذي يتوازى مع مشروعات المبادرة الرئيسية لتطوير الريف المصرى (حياه كريمة) الصحي حيث تأتي قرية العطوانى ضمن 31 قرية رئيسية و114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأعرب أهالى القرية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بالزيارة المفاجئة التي تؤكد على تلاحمه المستمر والمباشر مع المواطنين والبسطاء للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها وتحسين مستوى المعيشة من خلال إدخال وإنتظام المرافق العامة ورفع جودة الخدمات .

وأشادوا بالتدخل السريع للمحافظ لحل تداعيات مشكلة تعطل محطة الصرف الصحى بالقرية من خلال تركيب طلمبة الرفع الجديدة وإعادة تشغيل المحطة بالكفاءة المطلوبة مرة أخرى، كما عرض أهالي العطواني على محافظ أسوان عدد من المطالب منها إنشاء وحدة محلية قروية تضم عدد من القرى الأخرى المجاورة، بالإضافة إلى المطالبة بنقطة شرطة نطراً لزيادة الكثافة السكانية وبعد المسافات.

وعقب زيارته لقرية العطواني قام أشرف عطية بجولة تفقد خلالها الشوارع الداخلية لمدينة إدفو دون إخطار مسبق للمسؤولين بمجلس المدينة رصد خلالها العديد من الملاحظات التي سيتم العمل على تلافيها خلال الفترة القادمة.