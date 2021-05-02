شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الإسكندرية يكشف خطة الاستعداد لـ شم النسيم وعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خطة المحافظة لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال شم النسيم وعيد الفطر المبارك في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا.

وقال «الشريف» في اتصال هاتفي مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» اليوم الأحد، إن محافظة الإسكندرية تعتبر ملتقى ومصيف لمصر كلها، مؤكدًا التزامه بقرارات مجلس الوزراء واستمرار إغلاق الشواطئ العامة والخاصة.

وأضاف أن هناك 66 شاطئ خاصا وعاما وجميعها مغلقة بالكامل بما فيها القرى السياحية، مشيرًا إلى إغلاق ما يقرب من 255 مقهى وكافيه و1100 محل و342 سنترا وتحرير أكثر من 12 ألف محضر على مستوى جميع الأحياء لمخالفتها للإجراءات الاحترازية.

وأكد أن تطبيق الإجراءات جعل محافظة الإسكندرية بعدما كانت الأولى في أعداد الإصابات، ولكنها أصبحت الآن رقم 24 في أعداد الإصابات، لافتًا إلى أن بعض الأشخاص الملاك في بعض القرى السياحية المطلة على الشواطئ يستغلون تواجدهم ويجلسون على الشواطئ وهنا يتم تحميل المخالفة للقرية كلها.