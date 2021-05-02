شكرا لقرائتكم خبر عن رغم استقرار الأسعار .. الركود يضرب سوق الفسيخ في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب تزامن شم النسيم العام الجاري مع شهر رمضان وكذلك الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، التي أبرزها اغلاق الحدائق والمتنزهات في تراجع الإقبال على شراء الفسيخ.



وقال عبدالناصر يوسف، فسخاني بأسوان، إن تزامن شم النسيم مع شهر رمضان وجائحة كورونا تسبب في ضعف الإقبال بسبب صعوبة تناوله مع الصيام، وكذلك إغلاق الحدائق التي كان يخرج إليها المواطنون لقضاء عطلة يوم شم النسيم بسبب الإجراءات الاحترازية.



أشار "عبدالناصر"، إلى أن أبرز أنواع الفسيخ في أسوان، من نوع كلب البحر وهو سمك نيلي يملح ويختلف عن الفسيخ البوري بالوجه البحري ومدة تخزينه 15 يوما في فصل الصيف و30 في الشتاء، وشهدت أسعار الفسيخ استقرارا حيث وصل سعر الفسيخ في أسوان 140 جنيها للكيلو.