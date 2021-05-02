شكرا لقرائتكم خبر عن كيف كان يتصرف النبي مع زوجاته عند الغضب؟.. المفتي يُوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، كيف كان يتصرف النبي (ص) مع زوجاته عند الغضب، مؤكدًا أن النبي (ص) لم يضرب أحدًا من زوجاته أبدًا.

وقال «علام»، خلال برنامج «كتب عليكم الصيام» على فضائية «صدى البلد» الأحد، إن إدارة الأسرة وهي قائمة وإدارة العلاقة بين الزوجين بعد الانفصال باحترام هي قمة التحضر الإسلامي.

وأضاف أن الرسول (ص)عليه كان ودودا ومبتسمًا وعندما اعتزلهم كان تأديبا والقرآن عاتبه بأنه ما ينبغي أن يحرم ما أحله له، ولكنه لم يضرب زوجاته قط.

وأكد المفتي أن الرجولة والتحضر والرقي يتعارضون تماما مع ضرب الزوجة، والإحسان والشجاعة تقتضي منا العفو وقت اشتداد الأزمات والخلافات الزوجية.