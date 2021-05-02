شكرا لقرائتكم خبر عن مطروح : استمرار إغلاق الشواطئ في شم النسيم بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار إغلاق جميع الشواطئ العامة والمتنزهات بمطروح خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشددا على متابعة رؤساء مركز المدن بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية مد ى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بجميع مدن المحافظة.

وأكد المرور الدورى من خلال اللجان المعنية على الفنادق والكافتيريا والمولات التجارية وغيرها لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوقيع محاضر المخالفات والغرامات الفورية على المخالفين، مع منع أي صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين والحد من انتشار فيروس كورونا، مناشدا جميع المواطنين بالتعاون في الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى، حرصا على سلامتهم، مع استمرار حملات التوعية والارشادات بطرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.