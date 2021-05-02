شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لمنع التجمعات على الشواطئ في مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح حملة مكبرة للمرور على شواطئ روميل والفيروز ومطروح العام والليدو لمتابعة غلق الشواطئ وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بالتزامن مع أعياد الأقباط وشم النسيم .

أكد جاب الله تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق الشواطئ والحدائق والمتنزهات والتزام المواطنين لمنع التجمعات بالتنسيق مع الجهات الأمنية. وشدد على التعامل مع تجمعات المواطنين على الشواطئ بكل صرامة وحسم خاصة في أعياد الربيع شم النسيم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.



وأوضح رئيس مدينة مرسى مطروح أن التعليمات واضحة وصريحة بشأن منع تجمعات المواطنين للوقاية من فيروس كورونا حيث تم التوجيه بغلق الشواطئ أمام التجمعات والحدائق العامة للحد من انتشار فيروس كورونا. مشيرا إلى أن أغلب أهالى مطروح ملتزمون بتعليمات الدولة الخاصة بعدم التواجد على الشواطئ والكورنيش والمنتزهات والحدائق.