شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تُحذر من تناول «الفسيخ»: يسبب الوفاة لوجود سموم به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، إن تحذير الوزارة من تناول الفسيخ والأسماك المملحة والمدخنة لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح بما يشكل خطورة شديدة على الصحة هو تحذير دوري يخرج بشكل سنوي.

وأضاف «عيد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» عبر فضائية «إكسترا نيوز»، الأحد، أن الوزارة دائمًا تستعد لكل المواسم والأعياد خاصة شم النسيم، حيث تقوم الوزارة بجهود كبيرة لضمان سلامة الغذاء، بهدف الحرص على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من الآثار الضارة خاصة التي تلحق أضرارا بصحة المواطن وسلامته من خلال تبني سياسية الوقاية خير من العلاج.

وتابع: «الوزارة تقوم بإجراءات استباقية لتوعية المستهلك من بعض السلع والمنتجات الضارة، مع تنفيذ حملات كبيرة لمتابعة الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية»، منوهًا بأن هذه الأسماك المملحة لا يفضل تناولها على مدار العام لكونها ضارة جدًا وقد تسبب الوفاة لوجود سموم بها.