شكرا لقرائتكم خبر عن المفتي يوضح حكم الإفطار قبل موعد المغرب بسبب خطأ المؤذن (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، حكم من أفطر قبل موعد المغرب اعتمادًا على خطأ المؤذن.

وقال المفتي، خلال برنامج «كتب عليكم الصيام» على قناة صدى البلد: «يجب على الصائم أن يتأكد ويتحرى الموعد الصحيح، وإذا أفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا من العلماء مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان؛ لعموم قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا)».

وتابع: «النسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ، ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول (من ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز)، والأفضل صوم يوم مكانه بعد رمضان استحبابًا، وليس وجوبًا».