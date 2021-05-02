شكرا لقرائتكم خبر عن الوادي الجديد : احتياطي أسطوانات الأكسجين بمستشفى الفرافرة المركزي كافٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد للواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المستشفى يتوافر بها ٢٩ أسطوانة أكسجين ممتلئة تكفى استخدامات المستشفى لمدة ٥ أيام، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة العدد لـ ٥٠ أسطوانة تصل غدا للمستشفى لتأمين الاحتياطي من الأكسجين.

وأوضح الزملوط أن المستشفى تستقبل الحالات البسيطة بينما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى عناية مركزة لمستشفى الداخلة العام، لافتاََ إلى أن معدل استهلاك الأكسجين اليومى بالمستشفى خلال شهر أبريل الماضي، لم يرتفع عن أسطوانة واحدة يومياً.

وأضاف المحافظ أنه يتم مراجعة رصيد الأكسجين والأدوية والمستلزمات الطبية والطاقة الاستيعابية بالمستشفيات يومياََ، لسد أي نقص قد يطرأ والتعامل الفوري معه.