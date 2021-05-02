شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تنظم حملة تفتيش على المنشآت الغذائية في بلبيس والعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن بلبيس والعاشر من رمضان، يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومفتشي الأغذية بالإدارات الصحية ببلبيس والعاشر من رمضان، استكمالا للحملات المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تزامنا مع أعياد شم النسيم، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مصنع للمواد الغذائية به نقص شديد في الإشتراطات الصحية، ومخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة، كما تم ضبط وإعدام أكثر من ٨ أطنان أغذية مختلفة، حيث تم ضبط ٧ أطنان أغذية عبارة عن «٥٠٠ كرتونة زيت بوزن ٤.٢ طن، و١٢٢ كرتونة سمنة بوزن طن و٢٤ كجم، و٢٨٠ كجم سكر، و١.٥ طن كيك» لسوء التخزين، كما تم إعدام طن و١٠٠ كجم أغذية عبارة عن حلويات، وزيت طعام، وهوالك إنتاج، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب ١٠ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير ١٦ محضر جنح صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب وكيل الوزارة بالمواطنين، بالمشاركة مع الصحة في الرقابة الصحية على الأسواق من خلال تحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.