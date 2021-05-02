شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير محاضر مخالفات لمحلات الأسماك واللحوم المجمدة قبل شم النسيم في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، إنه وجه بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذاية والمحال ومواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، والقضاء على التلاعب في الأسعار أو احتكار السلع، بالتزامن مع اعياد الربيع وشم والنسيم والإقبال المتوقع على بعض الأنواع من السلع الغذائية من اللحوم والأسماك.

وقال، إنه تبين من التقرير الذي عرضه وكيل وزارة الصحة د.محمد يوسف» الإشارة إلى تكليف إدارة الطب الوقائي بقيادة الدكتورة أمنية حسن بتكثيف الرقابة والتفتيش على أماكن عرض وبيع وتداول الأغذية والسلع خاصة اللحوم والأسماك على اختلاف أشكالها وأنواعها، حيث قام فريق من قسم مراقبة الأغذية بإدارة ناصر الصحية، تحت إشراف الدكتورة نعمة أبومسلم مديرة الإدارة والدكتورأحمد عبدالفتاح مدير الوقائي بالإدارة» بعمل حملة على ثلاجات حفظ المجمدات ومحلات الأمن الغذائي والسوبرماركتس ومحلات بيع الأسمال المدخنة والمملحة.

أسفرت الحملة عن سحب 12 عينة مختلفة مابين أسماك ولحوم مجمدة ومشويات وياميش رمضان لتحليلها وبيان مدى جودتها وصلاحيتها، بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر لعدم توافر الاشتراطات وحمل شهادات صحية، فيما تم إعدام 35 كيلوجرام من الأسماك المجمدة، لتغير الخواص الطبيعية بها.