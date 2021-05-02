شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 305 وجبات غذائية ضمن مبادرة «سفرة هنية» في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق أصحاب البصيرة من المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع جامعة العريش، بتوزيع ٣٠٥ وجبة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة العريش، ضمن مبادرة«سفرة هنية».

وقال الدكتور عبدالكريم الشاعر، قائد الفريق، إن مبادرة «سفرة هنية» تم تدشينها بمناسبة شهر رمضان المبارك بدعم من إحدي الكافتيريات السياحية بالعريش وعدد من رجال الأعمال، حيث تستهدف توزيع ١٢٠٠ وجبه غذائية على المستحقين من الأسر الأكثر احتياجا بمدينتي العريش وبئر العبد.

أضاف الشاعر، أنه تم توزيع ٣٠٥ وجبة غذائية في سبعة أحياء بمدينة العريش وهي ( الريسة- ابوصقل- عاطف السادت- وسط البلد- السمران- الصفا- المساعيد ). وأشار إلى أنه تم توصيل الوجبات إلى منازل المستحقين نظرا لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد.

لفت الشاعر إلى أن المبادرة تستهدف توزيع أكثر من ١٢٠٠ وجبة لدعم جهود الرئيس في تحقيق حياة كريمة لمواطني محافظة شمال سيناء والمساهمة في التماسك الاجتماعي واستثمار الطاقات الشبابية في الأعمال التطوعية.