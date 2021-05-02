شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يشارك أهالى العطوانى في إدفو إفطار رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قرية العطوانى التابعة لمركز إدفو على مسافة 110 كم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك بالمضيفة الرئيسية ترافقه قافلة مساعدات غذائية تضم وجبات جاهزة وكراتين تشمل السلع الأساسية والاستهلاكية.

أكد اللواء أشرف عطية على أن الجولات التفقدية داخل القرى وخاصة المدرجة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للتطوير الشامل للريف المصرى «حياة كريمة» تهدف للتواصل المباشر مع هموم وطموحات المواطن الأسوانى في كل شبر من المحافظة باعتبار ذلك من أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظ.